Zieliński może mieć duży problem. Inter celuje w pomocnika z Ligue 1

18:00, 20. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  fcinter1908.it

Piotr Zieliński ma coraz gorszą sytuację w klubie. Reprezentant Polski może mieć trudności z regularną grą. Na dodatek Inter Mediolan chce sprowadzić kolejnego pomocnika - informuje serwis fcinter1908.it.

Piotr Zieliński
Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Djaoui Cisse na celowniku Interu Mediolan. Co dalej z Piotrem Zielińskim?

Piotr Zieliński latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu przeniósł się z Napoli do Interu Mediolan. Reprezentant Polski podpisał z Il Biscione kontrakt do czerwca 2028 roku. Niewykluczone, że przygoda 31-latka na północy Włoch skończy się dużo szybciej. W mediach regularnie pojawiają się informacje o możliwym odejściu. Ostatnio pomocnik był łączony m.in. z Tottenhamem.

Nerazzurri jeśli pojawi się odpowiednia oferta, nie będą upierać się przy zatrzymaniu Zielińskiego. Wynika to z faktu, że według niektórych ekspertów Polak rozczarował w pierwszym sezonie w Mediolanie. Na dodatek w bieżącym oknie transferowym Inter pozyskał Petara Sucicia. W planach jest sprowadzenie jeszcze jednego zawodnika do środka pola, co wpłynęłoby na liczbę minut Polaka na boisku.

Przez ostatnie dni wiele mówiło się o zainteresowaniu Manu Kone, lecz transfer nie dojdzie do skutku, ponieważ Roma nie chce go sprzedać. Daniele Mari z serwisu fcinter1908.it poinformował, że Inter zmienił cel i teraz w grze jest transakcja z udziałem pomocnika Rennes. Do 20-krotnego mistrza Włoch miałby dołączyć Djaoui Cisse. Wartość 21-latka szacowana jest na 30 milionów euro.

Zieliński w poprzednim sezonie rozegrał 39 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Łącznie spędził na murawie tylko 1762 minuty. Warto dodać, że aktualnie oprócz Sucicia rywalami polskiego piłkarza do gry w środku pola są jeszcze: Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi i Henrikh Mkhitaryan i Kristjan Asllani.