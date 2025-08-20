Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Djaoui Cisse na celowniku Interu Mediolan. Co dalej z Piotrem Zielińskim?

Piotr Zieliński latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu przeniósł się z Napoli do Interu Mediolan. Reprezentant Polski podpisał z Il Biscione kontrakt do czerwca 2028 roku. Niewykluczone, że przygoda 31-latka na północy Włoch skończy się dużo szybciej. W mediach regularnie pojawiają się informacje o możliwym odejściu. Ostatnio pomocnik był łączony m.in. z Tottenhamem.

Nerazzurri jeśli pojawi się odpowiednia oferta, nie będą upierać się przy zatrzymaniu Zielińskiego. Wynika to z faktu, że według niektórych ekspertów Polak rozczarował w pierwszym sezonie w Mediolanie. Na dodatek w bieżącym oknie transferowym Inter pozyskał Petara Sucicia. W planach jest sprowadzenie jeszcze jednego zawodnika do środka pola, co wpłynęłoby na liczbę minut Polaka na boisku.

Przez ostatnie dni wiele mówiło się o zainteresowaniu Manu Kone, lecz transfer nie dojdzie do skutku, ponieważ Roma nie chce go sprzedać. Daniele Mari z serwisu fcinter1908.it poinformował, że Inter zmienił cel i teraz w grze jest transakcja z udziałem pomocnika Rennes. Do 20-krotnego mistrza Włoch miałby dołączyć Djaoui Cisse. Wartość 21-latka szacowana jest na 30 milionów euro.

Zieliński w poprzednim sezonie rozegrał 39 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Łącznie spędził na murawie tylko 1762 minuty. Warto dodać, że aktualnie oprócz Sucicia rywalami polskiego piłkarza do gry w środku pola są jeszcze: Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi i Henrikh Mkhitaryan i Kristjan Asllani.