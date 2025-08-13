Zieliński na wylocie. Inter przymierza się do transferu innego piłkarza

Piotr Zieliński nie może być pewny przyszłości w Interze Mediolan. Jak donosi La Gazzetta dello Sport z klubem łączony jest Morten Frendrup. Nerazzurri z chęcią pozbyliby się reprezentanta Polski.

Piotr Zieliński i jego przyszłość w Interze Mediolan pod znakiem zapytania

Inter Mediolan ma w składzie dwóch reprezentantów Polski. Pierwszy z nich Piotr Zieliński dołączył do zespołu latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej przez osiem lat zakładał koszulkę Napoli, z którym zdobył historyczne Scudetto. Drugi to oczywiście Nicola Zalewski, wykupiony po okresie wypożyczenia z AS Romy za 6 milionów euro.

Okazuje się, że przyszłość jednego z nich stoi pod dużym znakiem zapytania. La Gazzetta dello Sport informuje, że Nerazzurri rozważają transfer kolejnego pomocnika. Wymarzonym kandydatem ma być Morten Frendrup z Genoi. Taki ruch oznaczałby konieczność wcześniejszego rozstania z Piotrem Zielińskim. Według znanego dziennika Polak rozczarował w pierwszym sezonie.

– Potrzebna byłaby sprzedaż Piotra Zielińskiego, co wcale nie jest takie oczywiste. Polak rozczarował w pierwszym roku, także z powodu częstych problemów zdrowotnych. Chciałby udowodnić, że wciąż stać go na grę na najwyższym poziomie, jednak przede wszystkim wiąże go kontrakt gwarantujący 4,5 miliona euro rocznie przez kolejne dwa sezony – pisze La Gazzetta dello Sport.

Jako potencjalny kierunek transferu źródło wskazuje Arabię Saudyjską. Warto odnotować, że latem 2023 roku odrzucił wielomilionową ofertę z Al-Ahli, decydując się na pozostanie w Serie A, a dokładnie w Napoli. Ostatnio Piotr Zieliński był łączony również z Tottenhamem.

– Rynek transferowy, a zwłaszcza ten arabski, może jednak obrać swój nieprzewidywalny kurs: już w przeszłości, jeszcze w czasach gry w Napoli, „Ziello” – jak nazywają go koledzy – był o krok od przeprowadzki do Rijadu – dodaje włoski dziennik.

Zieliński podczas pierwszego sezonu w Interze rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 2 gole i zanotował 3 asysty.