Inter zdecydował ws. Zielińskiego. To może wydarzyć się już zimą

15:59, 18. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  europacalcio.it

Inter Mediolan ma zamiar sprzedać zimą Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski nie ma przyszłości w zespole i rozpoczynają się dążenia do jego pożegnania, o czym poinformował serwis "europacalcio.it".

Piotr Zieliński
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński tej zimy odejdzie z Interu?!

Piotr Zieliński to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych reprezentantów Polski, którzy wciąż są aktywni. Środkowy pomocnik przez ostatnie lata wielokrotnie udowadniał swoją przydatność dla zespołu narodowego oraz dobrą formę w klubie. Po odejściu z SSC Napoli jednak jego przygoda z Serie A zdecydowanie zwolniła i właściwie można powiedzieć, że ruch ten okazał się błędy.

Polak musi bowiem mierzyć się z bardzo dużą konkurencją w zespole z San Siro. Z tego tego też powodu zarówno w poprzednim, jak i w tym sezonie, nie może liczyć na pewny plac. Właściwie trzeba powiedzieć, że Zieliński dostaje tylko tzw. „ogony”. Z tego też powodu już latem mówiło się o możliwym odejściu, ale teraz ten temat wraca. Według informacji przekazanych przez serwis „europacalcio.it”, Inter Mediolan zdecydował, że zimą będzie chciał się pożegnać z Piotrem Zielińskim.

Zadanie nie będzie oczywiście łatwe, bowiem to okienko jest trudniejsze dla klubów, gdyż większość zespołów jest już w pełni skonstruowane. Niemniej Polak musi szukać regularnej gry. W tej kampanii do tej pory 31-letni reprezentant Polski rozegrał tylko cztery mecze, w których zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro, a umowa Zielińskiego wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

