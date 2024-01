Zawodnik Manchesteru United dogadany z Sevillą

Manchester United i Sevilla mają porozumienie w sprawie Mateo Mejii. Zawodnik ten przeniesie się do Andaluzji i podpisze z klubem umowę ważną do lata 2028 roku. Potwierdzenie transferu ma być kwestią kilku dni.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Mateo Mejia

Mateo Mejia opuszcza Anglię

Zawodnik ten porozumiał się w sprawie kontraktu w Sevilli

Zawodnik ten będzie miał większe szanse na grę w Andaluzji

Piłkarz Manchesteru United w Sevilli

Przenosiny Mateo Mejii do Sevilli zostały już potwierdzone przez znanego eksperta transferowego, Faberizio Romano. Urodzony w 2003 roku napastnik definitywnie opuści Old Trafford. Klub z Manchesteru zapewnił sobie jednak klauzulę, na mocy której otrzyma 25 procent zysków od kolejnego transferu.

20-letni Mejia trafił do United latem 2021 roku z Realu Saragossa, ale nigdy nie zdołał na dobre przebić się do pierwszego zespołu. Zamiast tego występował w drużynach do lat 18 i 23.

Po transferze do Sevilli Mejia ma dostać szansę w pierwszym zespole. Ekipa z Andaluzji zanotowała słaby początek nowego roku, dlatego trener Quique Sanchez Flores ma zamiar sprawdzić w boju zdolnego 20-latka.

