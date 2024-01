IMAGO / Atlantico Press Na zdjęciu: Joao Neves

Joao Neves na celowniku Czerwonych Diabłów. Wielkie pieniądze w grze

Manchester United ma w tym sezonie wielkie problemy z obsadą środka defensywy. Zresztą, nie jest to bynajmniej jedyny kłopot kadrowy Czerwonych Diabłów.

Tak czy inaczej, angielski klub już poszukuje na rynku perspektywicznych graczy, mogących z miejsca podnieść poziom wyjściowej jedenastki. Jednym z kandydatów do odegrania tej roli jest Joao Neves. Nastolatek od roku jest oficjalnie zawodnikiem pierwszej drużyny Benfiki i radzi sobie znakomicie. Dziś jest już etatowym członkiem wyjściowej jedenastki i zbiera bardzo dobre recenzje. Jak poinformowali dziennikarze Goal.com, Manchester United zamierza rozpocząć negocjacje w sprawie 19-latka jeszcze w zimowym okienku.

Portugalskie Orły nie mają jednak powodów do pośpiechu. Umowa Nevesa obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a klauzula odstępnego w niej zawarta wynosi 120 milionów euro. Jedno jest pewne – jeżeli klub z Old Trafford liczy na wzmocnienie się tym piłkarzem, musi liczyć się z kolejnym, wielkim wydatkiem.

Neves rozegrał w tym sezonie już 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i dwie asysty.

