Gallagher był łączony z transferem do Tottenhamu

Okazuje się, że transferu nie będzie

Zdaniem Romano, Spurs nie rozpoczęli negocjacji

Gallagher zostaje na Stamford Brige. Zimą transferu nie będzie

Conor Gallagher rozgrywa dobry sezon. Pomocnik wykorzystał też szansę, którą otrzymał dzięki kontuzjom innych graczy i w obecnej kampanii przebił się do pierwszego składu Chelsea.

Mimo to media spekulowały, że zimą może opuścić klub. Dziennikarze informowali, że Gallagher może trafić do Tottenhamu, który miał przyglądać się jego sytuacji na Stamford Bridge. Wszystko wskazuje jednak na to, że do transferu nie dojdzie.

Jak poinformował Fabrizio Romano, w ostatnim dniu okienka transferowego nie odbywają się żadne rozmowy wokół niego i zawodnik pozostanie w Chelsea. – Tottenham go docenia, Postecoglou bardzo go lubi, ale klub nigdy nie rozpoczął rozmów z Chelsea – przekazał włoski ekspert transferowy.

Zatem pomocnik drugą część sezonu również spędzi w The Blues. Jego obecna umowa wygasa w czerwcu 2025 roku, dlatego latem z pewnością powróci temat jego transferu.

