Nicolo Zaniolo nie zdołał wywrzeć wystarczająco dobrego wrażenia w Aston Villa i, jak donoszą brytyjskie media, powróci latem do Galatasaray Stambuł.

IMAGO / Colorsport Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Zaniolo nie spełnił oczekiwań w Aston Villa

Powrót do Galatasaray planowany na lato

Przyszłość piłkarza pozostaje niepewna

Przyszłość Zaniolo stoi pod znakiem zapytania

Nicolo Zaniolo dołączył do Aston Villi w sierpniu zeszłego roku w ramach wypożyczenie za 5 milionów euro, z dołączoną klauzulą obowiązkowego wykupu za 27 milionów euro uwarunkowaną osiągnięciami Włocha. Dotychczas piłkarz nie zdołał spełnić pokładanych w nim nadziei. Zdobył tylko dwa gole i nie zaliczył ani jednej asysty. Wystąpił w 25 meczach, ale rozegrał tylko 985 minut.

Zaniolo odnosił większe sukcesy w Turcji po transferze z Romy 12 miesięcy temu. Podczas półrocznego pobytu w Galatasaray w ubiegłym sezonie, strzelił pięć goli i zaliczył jedną asystę w 12 meczach. Jego kontrakt z klubem Super Lig obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Jak donosi The Athletic, Aston Villa nie ma zamiaru zatrzymywać Zaniolo po zakończeniu tego sezonu i gracz wróci do Galatasaray latem, co stawia przyszłość napastnika pod znakiem zapytania.

24-latek ma nadzieję dołączyć do kadry Włoch prowadzonej przez Luciano Spallettiego na zbliżające się mistrzostwa Europy w Niemczech, więc będzie starał się zaimponować w drugiej połowie sezonu.

