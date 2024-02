Sebastian Lopez, agent nowego piłkarza Juventusu, Carlosa Alcaraza, opowiedział więcej o negocjacjach, które doprowadziły jego klienta do Turynu, a także wspomniał o innych klubach będących zainteresowanymi transferem Argentyńczyka.

IMAGO / Simon Traylen Na zdjęciu: Carlos Alcaraz

Alcaraz wzmocnił Juventus w styczniowym okienku

O negocjacjach opowiedział jego agent

Jak się okazuje, Argentyńczyk mógł wylądować w Premier League

Agent Alcaraza opowiedział o negocjacjach z Juventusem

Carlos Alacaraz dołączył w środę do Juventusu z Southampton w ramach sześciomiesięcznego wypożyczenia o wartości 3,7 mln euro. W umowie uwzględniono także opcję wykupu za 49,5 mln euro wraz z bonusami, płatną w ciągu trzech lat.

– Wszystko miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch dni, operacja trwała 48 godzin. To wyjątkowa szansa dla zawodnika, której trudno odmówić. To dobre miejsce, by nadal się rozwijać. Gra w tak silnym klubie była jego marzeniem – przyznał Lopez w rozmowie z TuttoJuve.

– To prawda, że interesowały się nim dwa kluby z Premier League, które również miały możliwość podpisania z nim kontraktu w styczniu. Więcej jednak nie mogę powiedzieć – dodał.

Juventus kolejny mecz rozegra w najbliższą niedzielę, a rywalem Bianconerich będzie Inter Mediolan. Alcaraz z pewnością nie pojawi się na placu gry od pierwszej minuty, ale być może dostanie swoją szansę w końcówce.

Zobacz również: Napoli skreśliło Zielińskiego! Nie będzie polskiego pojedynku w Lidze Mistrzów