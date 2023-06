IMAGO / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Zaniolo po pół roku może odejść z Galatasaray

Włoch nadal wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym

Zaniolo chciałby zagrać w Juventusie

Zaniolo chce transferu do Juventusu

Zaniolo przeniósł się do Galatasaray zimą tego roku. Było to wynikiem dużego konfliktu z AS Romą, który uniemożliwił mu kontynuowanie kariery w wiecznym mieście. Zaniolo dość niespodziewanie zdecydował się na transfer do Turcji, gdzie sięgnął po mistrzostwo kraju. Niewykluczone jednak, że piłkarz latem wróci do Włoch.

Ostatnie sześć miesięcy było dobre w wykonaniu Zaniolo, a Włochem nadal interesuje się Juventus, który przez ten czas bacznie przyglądał się jego grze. Teraz zawodnik udzielił dość wymownego wywiadu puszczając oczko w kierunku Starej Damy.

– Kibicowałem Juve od dziecka, moim idolem był Pogba. Gra w Juve bardzo by mnie uszczęśliwiła. Mówimy o dużym klubie. Powtarzam, jeśli okazja uszczęśliwi całą trójkę – Galatasaray, mnie i Juve – to jest to bardzo mile widziane. Poza tym jestem szczęśliwy w Turcji. Nie zamierzam tworzyć sobie oczekiwań, cokolwiek się stanie, będzie dobrze – przyznał Zaniolo.

