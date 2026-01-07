fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Wdowiak

Mateusz Wdowiak na radarze dwóch klubów z PKO BP Ekstraklasy

Mateusz Wdowiak ma kontrakt ważny z Zagłębiem Lubin tylko do końca trwającego sezonu. Tymczasem od stycznia piłkarz może prowadzić rozmowy z potencjalnym nowym pracodawcą. Ciekawe wieści dotyczące przyszłości zawodnika przekazał dziennikarz Filip Trokielewicz z PiłkaNożna.pl.

Źródło przekonuje, że dwa kluby zainteresowały się 29-latkiem. Wdowiak tym samym znalazł się na celowniku takich ekip jak Arka Gdynia czy GKS Katowice. Ofensywny pomocnik miałby zatem wpłynąć na poprawę jakości w drużynach zaangażowanych w walkę o ligowy byt.

Wdowiak to były młodzieżowy reprezentant Polski, który w swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak Cracovia, Sandecja Nowy Sącz czy Raków Częstochowa. Zagłębie zasilił natomiast w sierpniu 2023 roku. W tej kampanii wystąpił jak na razie w 12 spotkaniach, w których nie strzelił gola i nie zaliczył asysty.

Gdyby faktem stał się ruch Wdowiaka do GieKSy, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować na przykład z Bartoszem Nowakiem, Marcelem Wędrychowskim lub Borją Galanem. Z kolei w ekipie Dawida Szwargi na podobnej pozycji co doświadczony pomocnik mogą grać Adam Ratajczyk czy Hide Vitalucci.

Wdowiak ma na swoim koncie kilka sukcesów. Został mistrzem Polski z Rakowem Częstochowa w sezonie 2022/2023. Ponadto na koncie zawodnika są trzy triumfy w Pucharze Polski oraz dwa Superpuchary Polski.