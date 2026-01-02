Zagłębie ma opcję za Rochę. Kiedyś strzelał dla Widzewa

Raków Częstochowa skrócił wypożyczenie Leonardo Rochy, ale Zagłębie Lubin dalej może go ściągnąć. Leszek Ojrzyński traktuje ten temat priorytetowo. W rozmowie z Weszlo.com zdradził też, że klub ma inne opcje.

Ojrzyński czeka na Rochę. Ujawnił też alternatywę dla Zagłębia

Zagłębie Lubin jesienią zanotowało sensacyjny wynik, dlatego spędza przerwę zimową na wysokiej, piątej lokacie. Spory w tym udział Leonardo Rochy, który na finiszu letniego okienka został wypożyczony z Rakowa Częstochowa. W nowym otoczeniu się odbudował i zdobył osiem bramek.

Raków zdecydował się skrócić jego wypożyczenie, ale saga dotycząca przyszłości Portugalczyka trwa w najlepsze. Zagłębie może go zatrzymać, o ile aktywuje klauzulę wykupu, wynoszącą około miliona euro. Musi również dogadać się z samym zawodnikiem w sprawie warunków kontraktu.

– Rozmawiałem z dyrektorem i chciałbym, żeby wszystko było wiadome na początku roku, jak zaczniemy przygotowania. Nie chcę, żeby to się przeciągało, musimy wiedzieć, czy on wraca do Rakowa, czy jest naszym zawodnikiem. Jak będzie – świetnie, jak nie – szukamy następcy, mam coś z tyłu głowy – stwierdził Leszek Ojrzyński w wywiadzie dla Weszło.com.

Trener Zagłębia wierzy, że Rocha wiosną będzie strzelał gole dla jego zespołu. W kontekście alternatyw mówi się o Jordim Sanchezie, który swego czasu występował w Widzewie Łódź. Ojrzyński potwierdził, że hiszpański napastnik także jest na liście życzeń.

– Już rozpatrywaliśmy jego kandydaturę w poprzednim okienku transferowym, bo szukaliśmy zawodnika rosłego na pozycję numer dziewięć. Jeśli będzie wolny – rozpatrzymy tę opcję – wyjaśnił.