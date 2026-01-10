Zagłębie Lubin może wzmocnić środek pola w zimowym okienku. Na celowniku Miedziowych znalazł się były piłkarz Rakowa Częstochowa. A jest nim Maxime Dominguez z Vasco da Gamy - informuje Filip Trokielewicz z tygodnia "Piłka Nożna".

PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Maxime Dominguez pod obserwacją Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin ma za sobą bardzo udaną rundę jesienną. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego zeszli na przerwę zimową na piątym miejscu w tabeli rozgrywek PKO Ekstraklasy. Ich strata do lidera – Wisły Płock – wynosi zaledwie dwa punkty. Miedziowi mają ogromne ambicje i w zimowym okienku transferowym planują solidnie wzmocnić skład, aby walczyć o najwyższe cele.

Tymczasem z obozu Zagłębia Lubin napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. Filip Trokielewicz z tygodnia „Piłka Nożna” poinformował, że piąty zespół PKO Ekstraklasy może sięgnąć po ciekawe wzmocnienie. W kręgu zainteresowań Miedziowych znalazł się były zawodnik Miedzi Legnica oraz Rakowa Częstochowa. A jest nim Maxime Dominguez, który na co dzień jest związany z brazylijską Vasco da Gamą.

Sytuacja szwajcarskiego pomocnika z obecnym pracodawcą nie należy do łatwych. Klub przestał wiązać przyszłość z 29-latkiem. Całą sytuację może wykorzystać zatem Zagłębie Lubin. Do transferu jeszcze daleka droga, ponieważ zawodnik jest dopiero rozpatrywany i obserwowany przez drużynę Leszka Ojrzyńskiego.

Maxime Dominguez na boiskach PKO Ekstraklasy rozegrał łącznie 29 spotkań. Pomocnik zdołał strzelić jednego gola, a także zaliczył sześć asyst.