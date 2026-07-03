Tottenham Hotspur nie zwalnia tempa. Szykuje kolejny hitowy ruch

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Eli Junior Kroupi na szczycie listy życzeń Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur przebudowuje skład po niesatysfakcjonującej kampanii i jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Londyński klub sprowadził już czterech nowych zawodników – Andrew Robertsona, Marcosa Senesiego, Jana Paula van Hecke oraz Mateusa Fernandesa, wydając ogromne pieniądze. Ponadto o krok od przeprowadzki do drużyny Kogutów jest Sandro Tonali.

W najbliższym czasie władze angielskiego giganta chcą jeszcze wzmocnić swoją linię ataku. Jak poinformowała brytyjska gazeta „The Independent”, na szczycie listy życzeń Tottenhamu znajduje się Eli Junior Kroupi. Trener ekipy Spurs – Roberto De Zerbi – docenia wszechstronność 20-letniego Francuza, który może zagrać jako środkowy napastnik, skrzydłowy lub ofensywny pomocnik. AFC Bournemouth wycenia go na 70-100 milionów euro.

Kroupi, którego obserwują także m.in. Arsenal oraz Paris Saint-Germain, jest obecnie jedną z najważniejszych postaci drużyny Wisienek. Angielski klub sprowadził go w lutym 2025 roku za 13 milionów euro, a następnie wypożyczył na pół roku do jego poprzedniego zespołu – FC Lorient – którego jest wychowankiem. W zakończonym sezonie młody Francuz rozegrał 35 spotkań i zdobył 13 bramek dla ekipy The Cherries. Kontrakt atakującego z Bournemouth obowiązuje do 2030 roku.

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