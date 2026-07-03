Legia sprzedała Leszczyńskiego. Bobić wyjaśnił powód

15:46, 3. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Legia Warszawa

Jan Leszczyński zamienił Legię Warszawa na Borussię Monchengladbach. W rozmowie z klubowymi mediami transfer podsumował Fredi Bobić. Dyrektor sportowy przyznał, że musieli podjąć decyzję, która będzie najlepsza dla klubu.

Fredi Bobić
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Leszczyński odszedł z Legii. „Musieliśmy zdecydować, co będzie najlepsze”

Legia Warszawa pożegnała wielu zawodników wraz z końcem poprzedniego sezonu. Dodatkowo sprzedali Sergio Barcię, który wrócił z wypożyczenia. Teraz do grona piłkarzy, którzy w przyszłym sezonie nie będą bronić barw stołecznego klubu, dołączył Jan Leszczyński. Młody obrońca przeniósł się do Borussii Monchengladbach, która zapłaciła za niego trzy miliony euro.

Sprzedaż utalentowanego piłkarza w rozmowie z klubowymi mediami wyjaśnił Fredi Bobić. Dyrektor sportowy zasugerował, że podjęli decyzję, która jest najlepsza dla zespołu oraz klubu. Zaznaczył, że Leszczyński jest gotowy na grę w Bundeslidze i Borussii.

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Dostaliśmy ofertę z Borussii Monchengladbach, więc musieliśmy zdecydować, co będzie najlepsze dla drużyny i dla klubu. Negocjacje z Borussią również przebiegły bardzo dobrze. Janek to bardzo utalentowany zawodnik, naprawdę bardzo dobry piłkarz. Myślę, że jest gotowy na grę w Bundeslidze i na występy w nowym zespole – powiedział Fredi Bobić dla klubowych mediów.

Z naszej perspektywy ten transfer jest korzystny pod względem finansowym. Z drugiej strony tracimy świetnego chłopaka. Wszyscy go lubią. Wszyscy go cenią. Musimy iść dalej i robić swoje. Jankowi życzymy wszystkiego, co najlepsze – dodał.

Leszczyński zadebiutował w Legii w poprzednim sezonie. W dorosłym zespole zagrał jednak tylko cztery mecze.

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