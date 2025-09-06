Zaawansowane rozmowy w sprawie Zeqiriego. Czy to będzie nowy rekord Ekstraklasy? [NOWE INFORMACJE]

Widzew ruszył do szturmu w końcowych dniach okienka transferowego. Klub Roberta Dobrzyckiego sprowadził właśnie z Schalke Papę Meissa Ba, a teraz próbuje dopiąć transfer Andiego Zeqiriego. Czy łodzianie tym ruchem pobiją transferowy rekord Ekstraklasy? Goal.pl zajrzał za kulisy.

Sipa US/Aamy Na zdjęciu: Andi Zeqiri

Właściciel wsiada do jeta

Piątek, Łódź, tuż po 17:00. Na lotnistu stoi mały samolot, do którego wsiadają Mindaugas Nikolicius, a więc dyrektor sportowy klubu i Robert Dobrzycki, czyli nowy właściciel. Czy właśnie zaczyna się „najważniejszy transferowy lot” w najnowszej historii klubu? Wiele wskazuje na to, że tak.

Jak wiadomo, szefowie Widzewa ruszyli ze specjalną misją, aby przekonać Andiego Zeqiriego do przenosin do Ekstraklasy. Napastnik Genku jeszcze niedawno odrzucał bardziej lukratywne oferty, ale w wielu krajach okienko jest już zamknięte, więc możliwości ma Szwajcar mocno ograniczone.

Belgowie są optymistami

Genk chce się go pozbyć, więc Widzew na koniec okienka wyczuł szansę. A co wiemy po locie, który z wypiekami na twarzy śledzili kibice Widzewa? W źródłach zbliżonych do klubu wolą być zachowawczy. Hasło, które słyszymy to „jeszcze daleka droga do przebycia w tym temacie”.



Kiedy jednak drążymy temat w Belgii, to słyszymy odważniejsze deklaracje. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że w Genku są przekonani, iż ten transfer jest jak najbardziej do zrobienia. Klub chce dojść do porozumienia z Widzewem i oddać mu zawodnika, z którym nie wiąże już planów.

Drugi najwyższy transfer w historii ligi

Natomias co do kwoty… Z naszych informacji wynika, że w tym przypadku nie padnie jednak transferowy rekord Ekstraklasy. W tym momencie najwyższa transakcja to 3 mln euro jakie Legia zapłaciła Watford za Miletę Rajovicia.



W Belgii słyszymy, że Zeqiri kosztowałby łodzian nieco mniej niż 3 mln. Niedużo mniej, ale jednak mniej. To prawdopodobnie oznaczałoby drugi najwyższy transfer w historii naszej ligi. W tym momencie drugie miejsce też należy do Legii (wykupienie Rubena Vinagre ze Sportingu Lizbona za 2,4 mln euro).



Okienko transferowe w Polsce zamyka się w poniedziałek o północy.