Atletico Madryt obserwuje napastnika. To on zastąpi Alvareza?

Yuri Alberto na radarze Atletico Madryt

Julian Alvarez oraz Alexander Sorloth są łączeni z możliwym odejściem z Atletico Madryt. Hiszpański gigant w zimowym oknie transferowym najprawdopodobniej nie straci jeszcze żadnego ze swoich napastników, jednak latem sytuacja może ulec zmianie. Wówczas jeden z zawodników zapewne opuści Estadio Metropolitano, co zmusza władze stołecznego klubu do rozglądania się na rynku w poszukiwaniu wzmocnień formacji ofensywnej.

Atletico chce utrzymać konkurencję w ataku na wysokim poziomie, by nie osłabić swojej skuteczności w lidze i europejskich rozgrywkach. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jedną z opcji dla Atletico Madryt jest sprowadzenie Yuriego Alberto.

24-letni brazylijski napastnik na co dzień występuje w Corinthians, gdzie imponuje skutecznością i regularnością w zdobywaniu bramek. Jego dobre występy oczywiście nie pozostają bez echa – mierzącemu 183 centymetry zawodnikowi przyglądają się także AS Roma, Lazio Rzym, West Ham United, Everton oraz Sporting Lizbona. To pokazuje, że piłkarz z Kraju Kawy znajduje się obecnie na radarze wielu europejskich klubów.

Jednokrotny reprezentant Brazylii z powodzeniem gra w w barwach aktualnej ekipy od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się do Corinthians za darmo z Zenitu Sankt Petersburg. Wcześniej występował w Internacionalu oraz Santosie, gdzie stawiał pierwsze kroki w karierze. Na boiskach brazylijskiej Serie A rozegrał łącznie 177 meczów, zdobył 63 bramki i zanotował 16 asyst. Jego wartość rynkowa jest szacowana na około 22 miliony euro.