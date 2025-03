Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Yukinari Sugawara

Antonio Conte chce Yukinariego Sugawarę

SSC Napoli poszuka wzmocnień składu w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego. Niewykluczone, że neapolitański klub wzmocni pozycję prawego obrońcy. Aktualnie trener drużyny Azzurrich – Antonio Conte – dysponuje w tym sektorze boiska dwoma zawodnikami – Giovannim Di Lorenzo oraz Pasquale Mazzocchim. 55-letni Włoch chciałby mieć większy komfort, dlatego nadchodzącego lata może poprosić klubowych włodarzy o pozyskanie nowego wahadłowego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przenosin na Stadio Diego Armando Maradona jest Yukinari Sugawara. Prawy obrońca Southampton pokazuje się z niezłej strony na angielskich boiskach, stąd zainteresowanie SSC Napoli. Wydaje się, że 24-letni Japończyk będzie chętny na przeprowadzkę do Italii, tym bardziej że pozostanie ekipy Świętych w Premier League jest misją wręcz niemożliwą do zrealizowania (uzbierała tylko 9 punktów).

Piętnastokrotny reprezentant Kraju Kwitnącej Wiśni przywdziewa koszulkę zespołu The Saints od lipca 2024 roku, gdy trafił na St Mary’s Stadium za 7 milionów euro z AZ Alkmaar. W obecnym sezonie wahadłowy rozegrał 28 meczów, zdobył 1 bramkę oraz zaliczył 1 asystę. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową bocznego defensora na około 12 milionów euro i z mniej więcej takim wydatkiem musiałby się liczyć wicelider Serie A.