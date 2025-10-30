Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Yassir Zabiri

Yassir Zabiri wzbudził zainteresowanie Barcelony

FC Barcelona bacznie monitoruje rynek w poszukiwaniu zawodników, którzy już niedługo mogliby wzmocnić skład drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Włodarze Dumy Katalonii planują w jednym z najbliższych okienek transferowych zwiększyć rywalizację w formacji ofensywnej, szczególnie mając na uwadze prawdopodobne odejście Roberta Lewandowskiego. Klub z Camp Nou pragnie odmłodzić swoją linię ataku i znaleźć napastnika, który w niedalekiej przyszłości przejmie rolę lidera ofensywy.

Jak donosi w mediach społecznościowych dziennikarz Ekrem Konur, jednym z piłkarzy obserwowanych przez Barcelonę jest snajper FC Famalicao – Yassir Zabiri. 20-letni napastnik zwrócił na siebie uwagę skautów z całej Europy dzięki znakomitym występom na ostatnich mistrzostwach świata U-20, w których jego reprezentacja Maroka sięgnęła po złoty medal. Co ważne, Zabiri miał w tym sukcesie ogromny udział – zdobył 5 bramek i zaliczył 1 asystę, zostając absolutnym bohaterem tegorocznego turnieju.

Doskonała postawa Yassira Zabiriego na młodzieżowym mundialu nie umknęła uwadze katalońskiego giganta. FC Barcelona musi jednak liczyć się z poważną konkurencją w walce o podpis utalentowanego atakującego, któremu przyglądają się również FC Porto, Benfica Lizbona oraz Sevilla. Na co dzień Zabiri występuje w barwach wspomnianego wyżej FC Famalicao, dla którego rozegrał do tej pory 9 spotkań i strzelił 3 gole. Wszystko wskazuje na to, że 20-letni zawodnik lada moment zrobi kolejny, duży krok naprzód w swojej karierze.