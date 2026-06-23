Yamal zmusił Flicka do decyzji o transferze. Odejście bardzo możliwe

Lamine Yamal wywarł ogromny wpływ na decyzje transferowe Barcelony. Hansi Flick musi znaleźć odpowiedniego zmiennika Hiszpana, ale raczej nie da szans Bardghjiemu.

MAXPPP / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona musi znaleźć wsparcie dla Yamala

Lamine Yamal stał się jednym z najważniejszych piłkarzy Barcelony, ale jednocześnie wymusił na sztabie szkoleniowym nowe podejście do budowy kadry. Problemy zdrowotne reprezentanta Hiszpanii i ogromne obciążenie meczami sprawiają, że Hansi Flick nie zamierza ponownie opierać całej gry na jednym zawodniku.

Według informacji El Nacional szkoleniowiec uważa, że prawa strona ataku wymaga zabezpieczenia przed startem nowego sezonu. Barcelona ma dwie możliwości. Jedna zakłada sprowadzenie kolejnego skrzydłowego, druga pozostawienie w pierwszym zespole Roony’ego Bardghjiego.

Na razie jednak Szwed nie przekonuje Flicka na tyle, by otrzymać rolę podstawowego zmiennika Yamala. Choć ofensywnie dysponuje dużym potencjałem, wątpliwości budzą jego regularność oraz gra bez piłki.

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Bardghji znajduje się już w strukturach pierwszej drużyny i byłby najtańszym rozwiązaniem dla katalońskiego klubu. Dzięki temu Barcelona mogłaby przeznaczyć środki na wzmocnienie innych pozycji.

Problem polega jednak na tym, że Flick nie widzi w nim jeszcze zawodnika gotowego do gry na najwyższym poziomie. Niemiecki trener chce mieć do dyspozycji piłkarza, który bez większych zmian w funkcjonowaniu zespołu będzie w stanie zastąpić Yamala.

Jeśli Flick nie zmieni zdania w sprawie Bardghjiego, bardzo możliwe, że Barcelona poszuka kolejnego skrzydłowego. W takiej sytuacji Szwed może mieć problem z regularną grą, a jego odejście z klubu stanie się realnym scenariuszem.