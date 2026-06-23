Mourinho poprosił Real o transfer „9” i wskazał swojego faworyta

07:29, 23. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Fichajes.net

Real Madryt może latem poszukać klasycznego napastnika. José Mourinho chce mieć w kadrze zawodnika o innym profilu niż obecne gwiazdy ofensywy.

Jose Mourinho
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fot. MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce klasycznej dziewiątki

José Mourinho nie szuka kolejnej wielkiej gwiazdy do ataku Realu Madryt, lecz konkretnego piłkarza. Jak informuje Fichajes.net, portugalski trener poprosił klub o sprowadzenie środkowego napastnika, który potrafi grać tyłem do bramki, walczyć z obrońcami i funkcjonować w polu karnym.

Na liście życzeń znalazł się Serhou Guirassy z Borussii Dortmund. 30-latek ma odpowiadać temu, czego Mourinho brakuje w obecnej kadrze. Nie chodzi o zawodnika, który zabierze miejsce największym nazwiskom, ale o piłkarza gotowego wejść do gry wtedy, gdy mecz wymaga prostszych środków.

W Realu nadal pamiętają, jak przydatny potrafił być Joselu. Taki napastnik daje drużynie możliwość innego grania, szczególnie w spotkaniach, w których rywal broni nisko i zamyka przestrzenie.

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Guirassy pasuje do planu Realu

Guirassy jest silny fizycznie, dobrze odnajduje się w polu karnym i potrafi docierać do sytuacji. To nie jest transfer budowany pod przyszłość, tylko pod natychmiastową pomoc w długim sezonie.

Mourinho chce kadry bardziej zróżnicowanej. Real ma wielu kreatywnych ofensywnych piłkarzy, ale brakuje mu klasycznego napastnika, który będzie wiązał stoperów i kończył akcje po dośrodkowaniach.

Operacja nie będzie jednak prosta. Guirassy ma kontrakt z Borussią Dortmund do 2028 roku, a jego pensja wynosi około 9,4 miliona euro brutto rocznie. Kluczowe będą cena transferu oraz stanowisko niemieckiego klubu.

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