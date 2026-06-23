Barcelona szykuje nową ofertę za Alvareza! Atletico pod ścianą

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez chce do Barcelony. Pojawi się nowa oferta

Julian Alvarez po poniedziałkowym meczu Argentyny odważył się na gest, który może okazać się kluczowy w kontekście sagi transferowej z jego udziałem. Do tej pory Atletico Madryt konsekwentnie odmawiało negocjacjom z innymi klubami, w tym przede wszystkim Barceloną. Argentyński gwiazdor publicznie przekazał, że chce opuścić drużynę i tego lata zmienić otoczenie. Wcześniej poinformował o tym bezpośrednio władze klubu oraz trenera Diego Simeone. Na właśnie taką reakcję liczyła Blaugrana, która teraz wróci do tematu jego transferu.

Kilka tygodni temu Barcelona złożyła ofertę za Alvareza sięgającą 100 milionów euro. Atletico oczywiście ją odrzuciło, odwołując do klauzuli wykupu w wysokości 500 milionów euro. W obliczu jasnej deklaracji zawodnika trudno będzie natomiast działać w ten sam sposób. Duma Katalonii oczekuje, że madrycki klub otworzy się na kwestię jego sprzedaży i przystąpi do negocjacji.

Barcelona szykuje nową ofertę za Alvareza. Uważa, że kwota w okolicach 120-130 milionów euro powinna wystarczyć, aby przekonać włodarzy Atletico do rozmów. Alvarez jasno przedstawił swoje zamiary i potwierdził, że chce przenieść się na Camp Nou.

Na dzisiaj Atletico jeszcze sprzeciwia się jego odejściu. Niewykluczone, że będzie naciskać na inny kierunek przeprowadzki, jeśli Alvarez nie zmieni swojego nastawienia.

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