Yamal i Raphinha doprowadzają do odejścia gwiazdy Barcelony

Lamine Yamal i Raphinha stali się podstawowymi wyborami Hansiego Flicka w ofensywie Barcelony. Jak informuje El Nacional, wpływa to na jedną z młodych gwiazd, która coraz częściej rozważa zmianę klubu.

fot. RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha, Lamine Yamal i Marcus Rashford

Gwiazda Barcelony rozważa transfer przez status Yamala i Raphinhi

Barcelona jest obecnie drużyną w dużej mierze uzależnioną od dwóch ofensywnych zawodników. Chodzi oczywiście o Lamine’a Yamala i Raphinhę. Kibice mogli zauważyć niemałe problemy zespołu, gdy nie tak dawno obaj zmagali się z problemami zdrowotnymi. W związku z tym Hansi Flick rzadko z nich rezygnuje podczas ustalania podstawowego składu.

Ten status Yamala i Raphinhi uderza w innych zawodników. W ofensywie jest naprawdę mało przestrzeni na zmieszczenie kolejnego nazwiska, na czym cierpi między innymi Fermin Lopez. Hiszpan spędził w tym sezonie 962 minuty na boisku i nie jest to dla niego zadowalający wynik.

Trudniejsza sytuacja Fermina Lopeza jest spowodowana coraz częstszym przesuwaniem Yamala do środka pola. Sztab szkoleniowy zauważył, że w tej części boiska młody gwiazdor jest w stanie wygenerować naprawdę duże zagrożenie pod bramką rywali. Naturalnie ogranicza to możliwość wystawienia kolejnego ofensywnego pomocnika.

W związku z tym Fermin coraz częściej myśli o transferze. Młody Hiszpan chciałby przyspieszyć swój rozwój, a do tego potrzebuje regularnej gry. Silne zainteresowanie sprowadzeniem zawodnika nadal wykazuje Chelsea, która latem nawet złożyła ofertę.