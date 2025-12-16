De Jong poprosił o wysłuchanie oferty giganta. Wielki transfer na horyzoncie

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

De Jong poprosił agentów o sprawdzenie oferty Man City

De Jong przedłużał kontrakt z Barceloną w przekonaniu, że nadal będzie podstawowym zawodnikiem na pozycji pivota. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Rosnąca konkurencja sprawiła, że jego rola w ostatnich tygodniach znacząco zmalała, a minuty na boisku przestały być oczywistością.

Kluczowe znaczenie ma tu postawa Erica Garcii. Hiszpan coraz częściej wygrywa rywalizację o miejsce w środku pola, bo sztab szkoleniowy ceni jego dyscyplinę taktyczną i większe zaangażowanie w grę defensywną. To właśnie on jest dziś pierwszym wyborem Flicka, co spycha De Jonga na ławkę w ważnych spotkaniach.

Taka sytuacja nie podoba się Holendrowi. Według katalońskich mediów czuje on, że stracił zaufanie trenera, a jeśli ten trend się utrzyma, trudno będzie mu odzyskać dawną pozycję. W klubie również pojawia się poczucie pewnego zmęczenia tematem De Jonga, który od lat balansuje między statusem gwiazdy a symbolem problemów finansowych Barcelony.

Tutaj właśnie pojawia się temat Manchesteru City. De Jong poprosił agentów, by uważnie przyjrzeli się ewentualnej ofercie mistrza Anglii. W jego otoczeniu dobrze wiedzą, że Pep Guardiola od dawna ceni profil Holendra, a styl gry Obywateli idealnie pasuje do jego atutów. W Manchesterze prawdopodobnie mógłby liczyć na ważniejszą rolę.