Xavi Simons wybrał kierunek transferu. Gwiazdor marzy o tym klubie

Xavi Simons widzi swoją przyszłość tylko i wyłącznie w jednym z czołowych klubów Europy. Portal BILD poinformował, że marzeniem Holendra jest powrót do Barcelony.

Parallax Pictures / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons chce grać w największych klubach. Marzeniem jest FC Barcelona

Xavi Simons jasno określił swoje plany. 22-letni Holender chce odejść z RB Lipsk i grać w jednym z topowych klubów Europy. Transfer może być jednak trudny ze względu na niskie zainteresowanie wokół piłkarza.

Simons miał udany sezon w Lipsku, strzelając 11 goli i notując osiem asyst w 33 meczach. Mimo to nie czuje się tam szczęśliwy. Jego relacje w szatni były napięte, co miało wpłynąć na rzekomą decyzję klubu o sprzedaży gwiazdora. Mówi się, że Lipsk jest gotów na transfer, by sfinansować nowe wzmocnienia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ponoć marzeniem Xaviego Simonsa byłby powrót do Barcelony, ale priorytetem Dumy Katalonii jest obecnie transfer Nico Williamsa z Athletic Bilbao. Ponadto problemy finansowe Blaugrany skutecznie ograniczają jej możliwości na rynku. W związku z tym przenosiny Holendra do Hiszpanii są raczej niemożliwe do zrealizowania.

Problemem w kwestii transferu może być fakt, że charakter 22-latka budzi spore kontrowersje. W Lipsku zarzucano mu trudny styl bycia, co mogło negatywnie wpłynąć na atmosferę w drużynie oraz na aktualnie nikłe zainteresowanie jego osobą na rynku. Z drugiej strony trudno kwestionować jego wielki talent, a więc niewykluczone, że w końcu znajdzie się chętny. W ostatnich tygodniach media wspominały najczęściej o Newcastle United, choć piłkarz wolałby uniknąć przeprowadzki do północnej Anglii.