Xavi Simons jest celem transferowym Chelsea. Jak się okazuje, The Blues mogą mieć problem ze sprowadzeniem Holendra. Gwiazda RB Lipska znalazła się również na radarze Bayernu Monachium - donosi "The Independent".

The Independent

Źródło: The Independent

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Bayern Monachium interesuje się Xavim Simonsem

Xavi Simons wkrótce może być bohaterem hitowego transferu. Holenderski zawodnik obecnie jest związany z RB Lipskiem. Jednak jego relacje z klubem nie należą do najprostszych. Całą sytuację planuje wykorzystać wiele klubów. Jednak na najlepszej drodze do sprowadzenia wychowanka FC Barcelony jest Chelsea. Piłkarz miał nawet wyrazić gotowość do przeprowadzki na Stamford Bridge.

Tymczasem okazuje się, że Chelsea może mieć spore trudności z dokonaniem przyjścia Xaviego Simonsa. Plany londyńczyków planuje pokrzyżować inny wielki klub. Z informacji przekazanych przez „The Independent” dowiadujemy się, że reprezentant Holandii znalazł się również w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium.

Obecnie mistrzowie Niemiec jeszcze nie podjęli odpowiednich kroków dążących do transferu. Bawarczycy jedynie wykazują zainteresowanie Xavim Simonsem. Inaczej sytuacja wygląda z Chelsea. The Blues planują bowiem w transakcję związaną z przyjściem Holendra włączył Carneya Chukwuemekę.

Xavi Simons ma za sobą udany sezon. Reprezentant Holandii rozegrał w nim 33 spotkania w koszulce RB Lipska. W tym czasie wychowanek FC Barcelony zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także osiem asyst.