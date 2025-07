Xavi Simons wyraża gotowość o odejście z RB Lipska. W walce o transfer Holendra liczą się Chelsea oraz Arsenal. Zawodnik tymczasem woli dołączyć do zespołu The Blues - przekazuje "The Telegraph".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

Chelsea priorytetem Xaviego Simonsa

Xavi Simons jest związany od 2023 roku z RB Lipskiem. Jednak dopiero w styczniu tego roku niemiecki klub wykupił utalentowanego pomocnika z Paris Saint-Germain za kwotę 50 milionów euro. Reprezentant Holandii jednak wkrótce może definitywnie rozstać się z Bundesligą. Zawodnik jest bowiem niezadowolony z całej sytuacji w ekipie popularnych Czerwonych Byków.

Od pewnego czasu w mediach przewijają się informacje, które łączą Xaviego Simonsa z transferem do innego zespołu. Reprezentant Holandii znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Chelsea oraz Arsenalu. Tymczasem wychowanek akademii FC Barcelony podjął już ważną decyzję. „The Telegraph” zdradza, że pomocnik jest zdecydowany na przenosiny do drużyny prowadzonej przez Enzo Mareskę.

Xavi Simons uważa, że przenosiny do Chelsea byłby dla niego najatrakcyjniejszą opcją. The Blues jednak będą musieli sięgnąć głęboko do portfela. Zawodnik RB Lipska jest wyceniany na 60 milionów funtów. Czas pokaże, gdzie ostatecznie wyląduje holenderski pomocnik. Mało jest prawdopodobnie, abyśmy go dalej oglądali na Red Bull Arena.

Xavi Simons ma za sobą udany sezon. Reprezentant Oranje rozegrał w nim 33 spotkania w koszulce RB Lipska. W tym czasie wychowanek FC Barcelony zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także osiem asyst.