Xabi Alonso chce go w Realu! Barcelona z niego zrezygnowała

Barcelona zrezygnowała z Izana Merino, teraz chce go Real Madryt

Real Madryt jest w trakcie przebudowy kadry pierwszego zespołu. Z zespołem lada moment pożegnają się Jesus Vallejo, Lucas Vazquez czy Luka Modrić. Natomiast wśród nowych zawodników można wymienić jak na razie Deana Huijsena i Trenta Alexandra-Arnolda.

Kilka dni temu Real Madryt poinformował, że nowym trenerem zespołu został Xabi Alonso. Hiszpański szkoleniowiec od razu wziął się do pracy, chcąc mieć gotowy skład w miarę możliwości jak najszybciej. W obliczu luki w środku pola, która powstanie po odejściu Luki Modricia, Królewscy muszą znaleźć nowego pomocnika. 43-latek poprosił zarząd o transfer dość nieoczywistego piłkarza.

Z informacji serwisu madrid-barcelona.com wynika, że wśród celów transferowych znalazł się Izan Merino, czyli piłkarz Malagi. 19-latek uważany jest za duży talent i mimo młodego wieku uzbierał już sporo spotkań w barwach klubu. Co ciekawe w przeszłości reprezentant Hiszpanii do lat 19 mógł trafić do FC Barcelony, lecz Blaugrana postanowiła zrezygnować z możliwości transferu. Teraz niewykluczone, że z tej sytuacji skorzysta Real Madryt, który niebawem może złożyć za pomocnika oficjalną ofertę.

Transfer Merino nie będzie jednak łatwy, ponieważ Malaga nie jest chętna na sprzedaż perspektywicznego piłkarza. Co więcej, prezydent klubu w jednym z wywiadów zdradził, że jeśli ktoś chce sprowadzić Izana Merino, to musi wyłożyć aż 40 milionów euro.