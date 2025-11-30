Xabi Alonso reaguje. Spotkał się z gwiazdami Realu Madryt

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso rozmawiał z Viniciusem. To koniec konfliktu?

Real Madryt w ostatnich tygodniach jest celem medialnych ataków. Nie chodzi o boiskowe popisy, ale to, co dzieje się w szatni giganta. Wygrany mecz z Barceloną i zachowanie Viniciusa Juniora dało pretekst do podważenia kompetencji Xabiego Alonso i jego relacji z najważniejszymi piłkarzami. Otwarcie mówiło się o jego konflikcie z Brazylijczykiem, ale nie tylko. Rozczarowani współpracą z byłym trenerem Bayeru Leverkusen mieli też być Federico Valverde, Rodrygo czy Endrick.

Wiele do życzenia pozostawiała też gra Realu, który stracił impet z początku sezonu, a dodatkowo przegrał w hicie Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Alonso od pierwszych dni swojego pobytu na Santiago Bernabeu zapewniał, że każdy zawodnik może czuć się równy, a świadczyło o tym chociażby sadzanie na ławce rezerwowych Viniciusa. Gwiazdy poczuły się zagrożone, gdyż za kadencji Carlo Ancelottiego były nietykalne.

Alonso obecnie walczy o posadę, choć ma pełne wsparcie zarządu. Kluczowa jest dla niego naprawa relacji z zawodnikami, z którymi do tej pory nie miał po drodze. Przy okazji ostatniego meczu z Olympiakosem nastąpiło poważne oczyszczenie. Hiszpan wziął na prywatne rozmowy Viniciusa oraz Valverde, aby wypytać ich o obecną sytuację i wysłuchać opinii oraz porad. Zależy mu na tym, aby przygoda z Realem zakończyła się sukcesem.

Poprawa relacji z Viniciusem może również mieć wpływ na jego przyszłość w klubie. Wciąż nie przedłużył umowy, która wygasa w 2027 roku.