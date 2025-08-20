Xabi Alonso odniósł się do sytuacji Rodrygo. Wiadomo już, co z transferem

10:53, 20. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Cadena SER

Rodrygo znalazł się w centrum medialnych spekulacji transferowych. Do sytuacji wokół Brazylijczyka jasno odniósł się Xabi Alonso, którego cytuje portal Cadena SER.

Xabi Alonso
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rodrygo nie został skreślony przez Xabiego Alonso

Rodrygo Goes nie rozpoczął meczu z Osasuną w podstawowym składzie i nie pojawił się nawet z ławki rezerwowych. Jego brak na boisku wywołał lawinę plotek na temat przyszłości w Realu Madryt. Część mediów zaczęła sugerować, że Brazylijczyk rzeczywiście znalazł się na wylocie. Jednak Xabi Alonso rozwiał te wątpliwości.

Na konferencji prasowej szkoleniowiec Królewskich zaznaczył, że decyzja miała charakter czysto sportowy i nie oznacza zmiany statusu piłkarza w drużynie. Nie dzieje się nic z Rodrygo, liczę na niego i to był tylko jeden mecz. Klubowe Mistrzostwa Świata to był inny kontekst, ale sezon ligowy jest najważniejszy i oczywiście go potrzebujemy – podkreślił Hiszpan.

Alonso dodał także, że jego zespół wciąż ma sporo do poprawy, zwłaszcza w ofensywie, gdzie mimo dominacji na połowie rywala brakowało skuteczności. Brazylijczyk ma być jednym z zawodników, którzy w kolejnych spotkaniach pomogą Realowi w przełamywaniu przeciwników.

Słowa trenera jasno pokazują, że mimo spekulacji transferowych, Rodrygo wciąż znajduje się w planach sztabu szkoleniowego i jego sytuacja nie uległa zmianie. Pytanie tylko, czy Sam Brazylijczyk zgodzi się na pełnienie takiej roli.

