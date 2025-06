Xabi Alonso może stracić gwiazdę. Zawodnik rozważa odejście z Realu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Carvajal w cieniu Alexandra-Arnolda

Dani Carvajal po poważnej kontuzji i przybyciu Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu nie jest w łatwej sytuacji. Prawy obrońca Realu Madryt powoli wraca do zdrowia, ale regularna gra Anglika w Klubowych Mistrzostwach Świata rozgrywanych właśnie w Stanach Zjednoczonych nie napawa 33-latka optymizmem co do swojej roli w zespole.

Nowy nabytek Realu dobrze sobie radzi i oczywistym wydaje się, że Xabi Alonso będzie na niego stawiał w najbliższym sezonie. Choć Carvajal planował zostać na Santiago Bernabeu, obecnie według doniesień „Don Balon” nie wyklucza odejścia.

Piłkarz był filarem defensywy nie tylko w Los Blancos, ale i reprezentacji Hiszpanii. Jednak w kadrze Luisa de la Fuente jego miejsce zajęli Pedro Porro i Oscar Mingueza. Obrońca wciąż chciałby występować w drużynie narodowej, ale potrzebuje regularnej gry.

Hiszpan nie zamyka się na nowe możliwości i jest gotów rozważyć oferty jeśli te się pojawią w trakcie letniego okienka transferowego. Dzięki swojemu doświadczeniu przyciąga uwagę klubów, dlatego zawodnik zamierza przeanalizować dostępne opcje. Dani Carvajal pomimo trudnego okresu, wciąż ma wiele do zaoferowania. Decyzja o jego przyszłości zapadnie po turnieju.

