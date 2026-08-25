Legia Warszawa wyceniła go na 6 mln euro

Legia Warszawa nie chce sprzedawać Kamila Piątkowskiego. Z doniesień dziennika Fakt wynika, że zmienią zdanie, ale pod konkretnym warunkiem. Jeśli pojawi się oferta na pięć-sześć milionów euro, przemyślą sprawę.

fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Legia rozważy oferty za Piątkowskiego, ale pod jednym warunkiem

Legia Warszawa w poprzednim sezonie nie zakwalifikowała się do europejskich pucharów. Stołeczny klub skończył Ekstraklasę na 6. miejscu. Ten fakt mocno wpłynął na sytuację finansową, przez co transfery w letnim oknie były tylko bezgotówkowe lub w ramach wypożyczenia. Co więcej, z drużyną pożegnało się wielu zawodników m.in. Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Artur Jędrzejczyk czy Kacper Urbański.

Obecnie kadra pierwszego zespołu wydaje się być zamknięta. Przynajmniej jeśli chodzi o odejścia, nic nie powinno się wydarzyć. Z informacji dziennika Fakt wynika, że Kamil Piątkowski, który cieszy się zainteresowaniem na rynku transferowym, nie jest na sprzedaż.

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Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeśli spełniony zostanie jeden kluczowy warunek. Legia Warszawa rozważy rozstanie z obrońcą, ale musi dostać ofertę na poziomie pięciu-sześciu milionów euro. Tylko taka propozycja skłoni ich do przemyślenia sprzedaży 26-latka. Nie jest jednak powiedziane, że przyjmą ofertę.

Piątkowski trafił do Legii latem tamtego roku z RB Salzburg za 1,5 mln euro. Dla stołecznego zespołu rozegrał 36 meczów, w których strzelił jednego gola. Oprócz austriackiego Salzburga grał także w przeszłości w takich zespołach jak Kasimpasa, Gent, Granada czy Raków Częstochowa i Zagłębie Lubin.