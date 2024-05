Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Danilo

Danilo: Atalanta imponuje fizycznością

Już dziś oczy całej piłkarskiej Italii będą skierowane na Stadio Olimpico, gdzie odbędzie się finał Pucharu Włoch. W nadchodzącym spotkaniu Juventus zmierzy się z Atalantą Bergamo. Obie drużyny musiały przejść trudną drogę, aby dziś zagrać o tytuł. „Stara Dama” bowiem stoczyła trudny dwumecz z Lazio, natomiast drużyna Gian Piero Gasperiniego musiała się namęczyć w rywalizacji przeciwko Fiorentinie.

W przedmeczowej konferencji prasowej ze strony Juventusu udział wziął kapitan drużyny – Danilo. Brazylijczyk m.in. poruszył temat Atalanty Bergamo. Doświadczony defensor w bardzo ciepłych słowach wypowiedział się o rywalu, zaznaczając, że „La Dea” szczególnie imponuje fizycznością. Zawodnik „Bianconerich” pochwalił również Charlesa De Ketelaere.

– Atalanta jest w trakcie bardzo ważnego dla siebie sezonu, ma świetnych piłkarzy i doświadczonego szkoleniowca. Juventus jednakże nie jest gorszy, a gdy występuje w finałach, szczególnie w Pucharze Włoch, zawsze stara się wrócić z trofeum. Atalanta imponuje fizycznością i stara się narzucić wysoki rytm meczu, zarówno z piłką, jak i bez niej. Jeśli nie jesteś przygotowany fizycznie, może sprawić ci to problemy. Musimy więc bacznie zwracać uwagę na ten element gry naszych przeciwników. Z naszej strony musimy wykorzystywać sytuacje, na które nam pozwolą. De Ketelaere jest jasnym przykładem zawodnika, który jeśli dobrze wprowadzi się do gry, może być trudny do powstrzymania. Analizowałem jego występy, znam go i mam nadzieję, że jutro nie sprawi nam wielu problemów – powiedział Danilo cytowany przez serwis „JuvePoland”.

Sprawdź także: Atalanta faworytem finału Pucharu Włoch? Allegri odpowiada