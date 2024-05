Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti liczy na pozostanie Mendy’ego i transfer Daviesa

Alphonso Davies od kilku miesięcy jest poważnie łączony z przeprowadzką do Realu Madryt. Bayern Monachium rozmawia z lewym obrońcą na temat przedłużenia kontraktu, który obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, to zawodnik trafi na listę transferową, co mogą wykorzystać Królewscy. Do tej pory wydawało się, że przyjście 23-latka na Santiago Bernabeu będzie oznaczało odejście innego defensora – Ferlanda Mendy’ego.

Zaskakujące informacje w środę przekazał jednak hiszpański portal “Relevo.com”, według którego Carlo Ancelotti chciałby mieć w swoim składzie zarówno Francuza, jak i Kanadyjczyka. Włoski szkoleniowiec uważa, że wspomniani boczni obrońcy posiadają inne cechy wiodące i mogliby grać na zmianę w zależności od stylu gry rywala. Los Blancos po finale Ligi Mistrzów mają nawet usiąść do rozmów z Ferlandem Mendym w sprawie podpisania nowej umowy.

Gdyby Alphonso Davies ostatecznie przeszedł do drużyny Królewskich, to wówczas stołeczną ekipę niemal na pewno opuści Fran Garcia. Real Madryt jest bardzo zainteresowany pozyskaniem gwiazdy Bayernu Monachium, ale nie za wszelką cenę. Wszystko zależy od warunków, jakie postawi klub ze stolicy Bawarii. Nowy mistrz La Ligi nie ma zamiaru przepłacać.