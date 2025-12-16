Wiśniewski zmieni klub?! Jest postęp w rozmowach

Przemysław Wiśniewski jest na radarze Fiorentiny, a w ostatnim czasie rozmowy przyśpieszyły, o czym poinformował serwis "Secolo XIX". Na Polaka liczy sam trener Paolo Vanoli.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski trafi do Fiorentiny

Przemysław Wiśniewski to bez cienia wątpliwości jedno z największych odkryć za kadencji Jana Urbana. Środkowy obrońca włoskiej Spezii doskonale poradził sobie w pierwszym starciu przeciwko kadrze Holandii, a w kolejnych udowodnił wysoki poziom. Nie może więc dziwić, że wielu liczy na to, że już zimą Polak przeniesie się do mocniejszej ekipy, niż zespół z Serie B.

O takim scenariuszu mówiło się już jakiś czas temu, bowiem zainteresowanie pozyskaniem Wiśniewskiego wyrażała przede wszystkim włoska Fiorentina, która w tym sezonie ma swoje problemy na boiskach Serie A. Dlatego też reprezentant Polski miałby pomóc popularnym Fiołkom w walce o utrzymanie, która zapowiada się niezwykle wymagająco. Według informacji przekazanych przez serwis „Secolo XIX”, w ostatnim czasie doszło do postępu w rozmowach pomiędzy stronami. Przede wszystkim na transfer naciska trener Paolo Vanoli, który w przeszłości współpracował z Wiśniewskim w barwach włoskiej Venezii.

Przemysław Wiśniewski w tym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań. Łącznie na poziomie Serie B środkowy obrońca rozegrał 67 spotkań. 27-latek, który w przeszłości reprezentował m.in. barwy Górnika Zabrze, na poziomie włoskiej elity ma do tej pory 14 spotkań i jeden gol. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

