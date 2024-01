PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Wisła Płock szuka wzmocnień przed walkę o Ekstraklasę

Pierwszoligowiec chce wzmocnić m.in. defensywę

Blisko dołączenia do klubu jest 28-letni Szwed

Pierwszy zimowy transfer

Wisła Płock zakończoną rundę jesienną w Fortuna 1. lidze może zaliczyć do dość przeciętnych. Spadkowicz z Ekstraklasy miał bardzo słaby początek sezonu, co przełożyło się na aktualną pozycję w lidze. Ekipa Dariusza Żurawia zimuje na pozycji numer siedem i jest tuż za strefą barażową. To pozwala myśleć o walce o kwalifikację, jednak aby udało się tego dokonać konieczne są wzmocnienia.

Jednym z nich według informacji przekazanych przez portal “Nafciarski.pl” ma być Marcus Haglind-Sangré. 28-latni środkowy obrońca ze Szwecji ma na swoim koncie niecałe 120 spotkań w 2. lidze w rodzimym kraju. W tym sezonie rozegrał 31 meczy i zdobył trzy gole oraz zanotował tyle samo asyst. Do klubu z Płocka ma dołączyć na zasadzie wolnego transferu.

