Wisła Kraków zainteresowana bardzo utalentowanym bramkarzem! [NASZ NEWS]

Początek stycznia oznacza, że kluby przyspieszą na rynku transferowym. I choć akurat w Wiśle Kraków okienko powinno być spokojne, to z naszych informacji wynika, że lider 1. ligi chciałby utalentowanego bramkarza. Jest jednak poważna przeszkoda.

ZUMA Press Inc/Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

W Wiśle zima będzie (raczej) spokojna

Wisła Kraków zdecydowanie prowadzi w tabeli 1.ligi i jeśli wiosną nie nastąpi niespodziewana katastrofa, to zasłużony klub wróci do Ekstraklasy. Na boisku sytuacja jest więc stabilna, a jak to wygląda jeśli chodzi o transfery?

Co do zimowego okienka transferowego, to, jak wiadomo, rewolucji pod Wawelem spodziewać się nie należy. Wiadomo, że przydałby się napastnik, który wspomógłby Angela Rodado, ale o takiego niełatwo. Z różnych względów. Od pewnego czasu mówi się też, że „Biała Gwiazda” będzie się rozglądać za bramkarzem.

Bramkarz Pogoni na celowniku

I to jest prawda. Z naszych ustaleń wynika, że krakowski klub bardzo chętnie widziałby u siebie Axela Holewińskiego, utalentowanego bramkarza Pogoni Szczecin.

19-latek ostanie pół roku spędził na wypożyczeniu w Polonii Bytom, gdzie spisywał się rewelacyjnie, zaliczając się do czołówki golkiperów na zapleczu Ekstraklasy. W grudniu Pogoń postanowiła skrócić jego wypóżyczenie i zawodnik wrócił do Szczecina. O zamiarach klubu Alexa Haditaghiego względem tego zawodnika informowaliśmy jako pierwsi.

Pogoń ma swoje plany co do Axela

A wracając do spraw związanych z Wisłą. Krakowski klub bardzo chętnie widziłaby Holewińskiego u siebie, ale z naszych informacji wynika, że Pogoń nie zamierza się zgodzić na transfer. W Szczecinie mają wobec Holewińskiego swoje plany i wygląda na to, że „wyrwanie” go stamtąd w najbliższym czasie to mission impossible.

Wisła ma obecnie w kadrze trzech bramkarzy. To 24-letni Kamil Broda (umowa do lata 2026, 9 meczów w lidze jesienią), 20-letni Patryk Letkiewicz (umowa do lata 2027, 10 meczów ligowych jesienią) i 30-letni Anton Chichkan (bez meczów w lidze jesienią, umowa do lata 2026).