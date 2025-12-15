Pogoń Szczecin podjęła niespodziewaną decyzję w sprawie bramkarza! [NASZ NEWS]

Piłkarze Ekstraklasy, poza pucharowiczami, udali się już na zimowy odpoczynek, a do akcji wkraczają działacze. Sporo będzie się działo na przykład w Pogoni. Z naszych informacji wynika, że dotyczy to również pozycji bramkarza.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Axel Holewiński

Będą kolejne zmiany w Pogoni

Choć letnie okienko transferowe było w Pogoni Szczecin bardzo intensywne, to zima również będzie ciekawa. Oczywiście, na plan pierwszy wysuwa się kwestia przedłużenia umowy z Kamilem Grosickim. Jak informowaliśmy, rozmowy w tej sprawie są w toku.

Pogoń chce też dokonać kilku zmian w kadrze. Z naszych informacji wynika, o czym już pisaliśmy, że w gronie tych, którzy mogą odejść jest Marian Huja. Środkowy obrońca trafił do Szczecina latem, ale wiele wskazuje na to, że Thomas Thomasberg ma inny pomysł na zestawienie defensywy.

Niepewny jest również los Jose Pozo. Choć piłkarz ma kontrakt z klubem, to gdyby znalazł się chętny a Hiszpan na to przystał, to na wiosnę nie oglądalibyśmy go w Szczecinie.

Holewiński wróci do Szczecina?

Natomiast najnowsze informacje jakie do nas dotarły dotyczą bramkarza. Otóż okazuje się, że Pogoń chce… skrócić wypożyczenie Axela Holewińskiego, który obecnie broni barw Polonii Bytom.

Wprawdzie umowa została zawarta na rok, ale często w takich przypadkach klub odstępujący zastrzega sobie możliwość „przywołania” wypożyczonego wcześniej piłkarza.

W tym sezonie Holewiński jest pierwszym bramkarzem Polonii i ma bardzo duży udział w tym, że klub z Bytomia jest tak wysoko w tabeli. 19-latek siedem razy w tej rundzie zachował czyste konto. To najlepszy wynik na zapleczu Ekstraklasy.

Propozycja nowej umowy

W Pogoni uważają go za bardzo perspektywicznego gracza i chcą przedłużyć umowę, która obowiązuje do lata 2027 roku. Z nieoficjalnych informacji wynika też, że dwa inne kluby są nim zainteresowane już teraz.

Najbardziej prawdopodobny wariant ma być jednak taki, że Holewiński zostałby w Szczecinie i (z biegiem czasu) walczył o pozycję numer jeden.

Holewinski to reprezentant Polski młodszych kategorii wiekowych. Zaczynał w U17, potem było U18 i U19, a następnie U20.