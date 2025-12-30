Wisła Kraków wypożyczy zawodnika do Serie A. Porozumienie o krok

Wisła Kraków wypożyczy Wiktora Staszaka do US Lecce - informuje Bartosz Karcz z "Gazety Krakowskiej". Włoski klub zamierza zapłacić za pomocnika około 500 tysięcy euro.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Lecce sprowadzi Wiktora Staszaka z Wisły Kraków

Wisła Kraków zmierza pewnym krokiem do PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie. Po rundzie jesiennej Biała Gwiazda zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Priorytetem klubu w zimowym oknie transferowym będzie pozyskanie napastnika. Liderem klasyfikacji strzelców Wisły pozostaje Angel Rodado, który ma na koncie 17 trafień.

Jak informuje „Gazeta Krakowska”, Wiktor Staszak niebawem zostanie nowym zawodnikiem US Lecce. Włoski klub planuje wypożyczyć 19-letniego defensywnego pomocnika do końca bieżącego sezonu. W porozumieniu obu klubów przewidziano również opcję wykupu, a Wisła za półroczne wypożyczenie otrzyma około 500 tysięcy euro.

Staszak dołączył do Wisły latem tego roku z KKS-u Kalisz. Ruch włoskiego klubu jest tym bardziej zaskakujący, że pomocnik pod wodzą Mariusza Jopa rozegrał zaledwie cztery mecze w pierwszej drużynie. Częściej występował w trzecioligowych rozgrywkach rezerw, gdzie rozegrał 11 spotkań i strzelił trzy gole. Jego kontrakt przy Reymonta obowiązuje do czerwca 2029 roku.

US Lecce obecnie walczy o utrzymanie w Serie A. Drużyna prowadzona przez Eusebio Di Francesco zajmuje 16. miejsce, mając cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. We włoskiem zespole w znajduje się również Filip Marchwiński, który jednak obecnie jest poza kadrą meczową.