Juventus szykuje wielką wyprzedaż. Może zgarnąć 100 mln euro

Juventus planuje gruntowne porządki w kadrze przed nowym sezonem. Włoskie media informują, że klub chce najpierw sprzedać kilku piłkarzy, by dopiero później ruszyć po kolejne wzmocnienia dla Luciano Spallettiego.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lista jest długa. Celem ponad 100 milionów euro

Sytuacja finansowa Juventusu sprawia, że letnie okno transferowe będzie w dużej mierze uzależnione od sprzedaży zawodników. Zdaniem Calciomercato, Stara Dama zanotuje kolejną stratę finansową, dlatego priorytetem nowych władz z Giovannim Carnevalim na czele jest wygenerowanie środków na nowe transfery.

Na liście piłkarzy, którzy mogą odejść, znalazło się wiele głośnych nazwisk. Wśród nich jest bramkarz Michele Di Gregorio, mimo że jeszcze niedawno był podstawowym zawodnikiem zespołu. Sprzedaż rozważana jest również w przypadku Daniele Ruganiego, Federico Gattiego oraz Juana Cabala, którego rozwój wyhamowały liczne kontuzje.

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Zmiany mogą objąć także środek pola. Juventus jest gotowy wysłuchać ofert za Douglasa Luiza i Arthura. Brazylijczyk wrócił z wypożyczenia po tym, jak ani Nottingham Forest, ani Aston Villa nie zdecydowały się go wykupić. Arthur również nie znajduje się w planach klubu i najprawdopodobniej latem zmieni pracodawcę.

Duże roszady mogą nastąpić również w ofensywie. Na liście zawodników przeznaczonych do odejścia znaleźli się Edon Zhegrova, Jonathan David, Lois Openda oraz Arkadiusz Milik. Szczególnie rozczarowujące okazały się występy Opendy, który po kosztownym transferze zdobył zaledwie dwie bramki. Z kolei przyszłość Milika wydaje się przesądzona, a najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem pozostaje rozwiązanie kontraktu. Juventus liczy, że dzięki planowanej wyprzedaży uda się odzyskać ponad 100 milionów euro i sfinansować transfery, które mają znacząco wzmocnić drużynę przed nowym sezonem.