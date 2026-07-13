Juventus coraz bliżej decyzji ws. Milika. To może być koniec!

Arkadiusz Milik jeszcze nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Juventus wciąż nie podjął ostatecznej decyzji. "Tutto Mercato" twierdzi, że skłania się ku rozstaniu z polskim napastnikiem.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik o krok od rozstania z Juventusem. Co dalej?

Arkadiusz Milik od ponad dwóch lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. W czerwcu 2024 roku nabawił się poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na Mistrzostwach Europy. Miał być gotowy do gry na start ligowego sezonu, ale jego powrót regularnie się opóźniał. Juventus nieustannie wspierał zawodnika, choć oczywiście nie brakowało głosów, że powinien z niego zrezygnować. Na boisko polski napastnik wrócił na przełomie marca i kwietnia 2026 roku. Zagrał w dwóch meczach, co sugerowało, że jego sytuacja będzie już tylko lepsza. Na jego nieszczęście – doznał kolejnego urazu i zakończył sezon na dwóch krótkich występach.

Turyńczycy muszą podjąć kluczową decyzję w kontekście jego przyszłości. Milik zajmuje miejsce w zespole, a ostatnimi latami pokazał, że trudno na niego liczyć. Jego umowa obowiązuje do połowy 2027 roku, ale rozstanie może nastąpić wcześniej. Juventus rozważa bowiem jej rozwiązanie.

Co więcej, na dzisiaj to najbardziej prawdopodobna opcja. „Tutto Mercato” przekazuje najnowsze wieści w sprawie przyszłości Milika. Juventus poważnie myśli o pożegnaniu Polaka, co pozwoliłoby zwolnić miejsce w zespole oraz na liście płac.

Z kartą w ręku Milikowi byłoby również łatwiej znaleźć nowego pracodawcę. Ostatnio był łączony z powrotem do Ekstraklasy i grą dla Górnika Zabrze, choć do realizacji tego tematu jeszcze bardzo daleka droga.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie