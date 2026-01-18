Wisła Kraków odrzuciła ofertę ponad miliona euro! Aż trudno uwierzyć

Wisła Kraków w poprzednim tygodniu odrzuciła ofertę ponad miliona euro za jednego z zawodników. Jarosław Królewski w rozmowie z "WeszłoTV" nie chciał jednak zdradzić, o kogo konkretnie chodzi.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła odrzuciła ofertę, pytanie za kogo?

Wisła Kraków w ostatnim czasie idzie bardzo dobrą drogą. Z całą pewnością widać postęp na wielu płaszczyznach; począwszy od kwestii sportowych, przez organizacyjne i finansowe, aż po stawianie na młodzież. To ostatnie jeszcze kilka lat temu, nawet za czasów Betclic 1. ligi, nie było takie oczywiste. Dlatego też kibice są bardzo zadowoleni, że dziś jednymi z podstawowych graczy ekipy Mariusza Jopa są chociażby Maciej Kuziemka czy Jakub Krzyżanowski.

Wiadomo, że stawianie na młodzież przynosi efekty i w perspektywie po prostu się opłaca. Przykład Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok pokazał ostatnio, że w krótki czasie można sporo zarobić. Sporo, także jak na realnie Betclic 1. ligi, mogło wpłynąć ostatnio do kasy Wisły Kraków, o czym powiedział sam Jarosław Królewski w rozmowie z „WeszłoTV”.

Prezes i właściciel Białej Gwiazdy przekazał bowiem bardzo ciekawe informacje, a mianowicie fakt, że w zeszłym tygodniu klub odrzucił ofertę ponad miliona euro za jednego ze swoich zawodników. Dopytany przez dziennikarzy działacz nie chciał jednak zdradzić, o kogo mogło chodzić. Pozostają więc tylko domysły, niemniej odrzucenie takiej kwoty pokazuje, że Wisła ma w planach tylko awans do PKO Ekstraklasy.

Naturalnie spekulacje skupiają się na kilku zawodnikach, którzy są wyróżniającymi się postaciami zespołu. Z całą pewnością do tego grona można byłoby zaliczyć Angela Rodado, Kacpra Dudę, Macieja Kuziemkę czy wspomnianego wcześniej Jakuba Krzyżanowskiego. Zapewne kogoś z tych nazwisk dotyczyć mogły te słowa.

