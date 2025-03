Real Madryt ma konkurenta. Kolejny gigant rusza po Williama Salibę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: William Saliba

Manchester City również interesuje się Williamem Salibą

William Saliba jest jednym z najlepszych stoperów na całym świecie, co udowadnia na boiskach Premier League. Nic więc dziwnego, że 24-letni obrońca wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Sytuację 26-krotnego reprezentanta Francji od dawna monitoruje Real Madryt, który musi spodziewać się sporej konkurencji. Jak dowiedział się hiszpański portal “Defensa Central”, chrapkę na zakontraktowanie gwiazdora Arsenalu ma bowiem również Manchester City.

Zarówno Królewscy, jak i Obywatele planują złożyć ofertę za cenionego defensora podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Sprowadzenie Williama Saliby nie będzie jednak łatwym zdaniem, ponieważ Kanonierzy zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby zatrzymać środkowego obrońcę na dłużej. Gdyby sam zawodnik poprosił o zgodę na przenosiny, to bardziej prawdopodobnym scenariuszem byłaby przeprowadzka stopera do stolicy Hiszpanii, aniżeli na Etihad Stadium.

Arsenal nie chciałby bowiem wzmacniać swojego ligowego rywala, z którym co roku rywalizuje o mistrzostwo Premier League. Wychowanek AS Bondy przeszedł do zespołu The Gunners w lipcu 2019 roku za 30 milionów euro z AS Saint-Etienne, gdzie od razu został wypożyczony. Później przebywał na czasowych pobytach w dwóch innych francuskich ekipach – OGC Nice oraz Olympique’u Marsylia – by od 2022 roku być pewnym punktem drużyny Kanonierów. William Saliba jest wyceniany na około około 80 milionów euro.