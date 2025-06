PSG rusza na łowy! Młody obrońca na celowniku giganta

PSG ma zamiar w trakcie letniego okna transferowego wzmocnić się w obronie. Konkretne informacje w sprawie przekazał portal Fichajes.net, odnosząc się do młodego gracza.

Ilya Zabarnyi może zakotwiczyć w Paris Saint-Germain

PSG ma za sobą udany sezon 2024/2025, ale nie zamierza osiadać na laurach. Władze klubu z Ligue 1 latem chcą pracować nad poprawą jakości w zespole. Między innymi na radarze giganta ligi francuskiej znajduje się jeden z defensorów Bournemouth. Konkretne informacje przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło dało do zrozumienia, że Ilya Zabarnyi znalazł się na celowniku PSG. 48-krotny reprezentant Ukrainy ma za sobą całkiem niezłą kampanię w szeregach Wisienek. Co prawda ma kontrakt ważny z klubem do 2029 roku. W każdym razie już pojawiają się głosy o zainteresowaniu zawodnikiem ze strony bogatszych klubów. PSG jest gotowe wyłożyć na transakcję z udziałem Ukraińca mniej więcej 60 milionów euro.

Gdyby faktycznie Zabarnyi trafił do ekipy z Parc des Princes, to miałby wzmocnić rywalizację na środku obrony. Na dzisiaj to pozycja, na której mogą występować między innymi: Presnel Kimpembe czy Marquinhos oraz Lucas Beraldo. Wcześniej pojawiły się natomiast wieści, że na radarze paryżan jest też Kim Min-jae z Bayernu Monachium.

Zabarnyi dołączył do Bournemouth w styczniu 2023 roku z Dynama Kijów. Przedstawiciel ligi angielskiej wyłożył na transakcję 22,7 miliona euro. W ostatniej kampanii zawodnik wystąpił w 39 meczach. Nie wpisał się w nich ani razu na listę strzelców. Zaliczył natomiast jedną asystę. Na boisku piłkarz spędził blisko 3400 minut.

