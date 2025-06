fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Jack Grealish może zamienić Manchester City na Newcastle United

Jack Grealish to zawodnik, który zasilił Manchester City w sierpniu 2021 roku. Klub z Etihad Stadium wyłożył wówczas na transakcję z udziałem gracza ponad 117 milionów euro. Tym samym był to jeden z najbardziej spektakularnych ruchów The Citizens w historii. Powoli natomiast era piłkarza w Man City dobiega końca. Konkretny klub jest natomiast zainteresowany 29-latkiem, o czym wieści podaje Fichajes.net.

Znany serwis o tematyce transferowej dał do zrozumienia, że Newcastle United wykazuje zainteresowanie zawodnikiem. Ekipa z St. James Park ma być do tego stopnia zdecydowana, aby ściągnąć Grealisha do siebie, że jest gotowa wyłożyć na transfer 80 milionów euro. Niemniej to miałaby być transakcja, polegająca na wypożyczeniu gracza z opcją obowiązkowego zakupu.

Newcastle ma za sobą kampanię, w której trakcie wygrało Puchar Ligi Angielskiej. Jednocześnie w tabeli Premier League zespół zakończył rywalizację w TOP 5, co skutkuje tym, że Newcastle weźmie udział w Lidze Mistrzów.

Działacze przedstawiciela ligi angielskiej mają zatem plan, aby jak najlepiej przygotować się do występów w elitarnych rozgrywkach. W tym celu Newcastle ma konkretne plany transferowe. Jeśli ruch z udziałem Grealisha doszedłby do skutku, byłby to bez wątpienia jeden z największych transferów letniego oka transferowego.

39-krotny reprezentant Anglii ma za sobą sezon, w którym wystąpił w 32 spotkaniach. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył też pięć kluczowych podań.

