fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Kim Min-jae może zamienić Bayern Monachium na PSG

PSG po wygraniu Ligue 1 i Ligi Mistrzów nie zamierza zwalniać tempa. Ekipa z Ligue 1 juz myślami jest przy letnich wzmocnieniach. Jednym z celów giganta ligi francuskiej jest gracz Bayernu Monachium, przekonuje FootMercato.

Źródło dało do zrozumienia, że dyrektor sportowy PSG nawiązał już kontakt z menedżerem Kim Min-jae. Luis Campos miał się spotkań z przedstawicielem zawodnik. Aczkolwiek jasne jest, że nie tylko paryżanie wykazują zainteresowanie koreańskim zawodnikiem. Ten znajduje się też na liście życzeń Al-Nassr. Bayern oczekuje za zawodnika mniej więcej 50 milionów euro.

Zobacz WIDEO: Robert Lewandowski wysyła sygnały alarmowe

28-letni defensor trafił do ekipy z Monachium w lipcu 2023 roku z SSC Napoli. Bawarczycy wyłożyli na transakcję 50 milionów euro. W ostatniej kampanii Kim Min-jae rozegrał łącznie 43 spotkania. Strzelił w nich trzy gole. Na boisku spędził z kolei blisko 3600 minut.

W trakcie swojego pobytu w drużynie z Monachium reprezentant Korei Południowej wygrał mistrzostwo Niemiec w trakcie kampanii 2024/2025. Tym samym piłkarz zaliczył kolejny udany czas w klubie. W sezonie 20222/2023 został mistrzem Serie A, broniąc barw SSC Napoli.

Gdyby faktem stało się, że Kim Min-jae trafi do PSG, to miałby szanse na rywalizację z ciekawymi zawodnikami. Na podobnej pozycji, co 28-latek, mogą grać: Marquinhos czy Presnel Kimpembe oraz Axel Tape i Lucas Beraldo.

Zobacz także: Szokujący telefon do Ronaldo. Legenda miała nieoczekiwaną propozycję