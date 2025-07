Wieczysta myśli o wielkim transferze. Reprezentant Polski pod lupą

Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Bartosz Bereszyński na liście życzeń Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków osiągnęła cel, jakim był awans do Betclic 1. Ligi. Podopieczni Przemysława Cecherza promocję do wyższej ligi uzyskali po barażach, wygrywając w finale z Chojniczanką Chojnie (2:0). Teraz trwają pracę nad wzmocnieniami kadry pierwszego zespołu, aby na wyższym poziomie rywalizować o jak najlepsze miejsca.

W drużynie z Krakowa dokonano już czterech wzmocnień. Nowymi zawodnikami Wieczystej zostali: Carlitos, Kamil Pestka, Dawid Szymonowicz i Kamil Dankowski. W najbliższym czasie klub planuje kolejne transfery, a jedno z nich może mocno zaskoczyć kibiców.

Z informacji, które przekazał Piotr Tubacki wynika, że w kręgu zainteresowań Wieczystej Kraków znalazł się Bartosz Bereszyński. Reprezentant Polski od wtorku (1 lipca) jest wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Poprzednio grał w Sampdorii, lecz jego kontrakt nie został przedłużony, choć zespół z Genui utrzymał się w Serie B po barażowym dwumeczu z Salernitaną. O ile kwestie finansowe nie będą problemem, tak nie wiadomo czy Bereszyński będzie chciał grać na poziomie Betclic 1. Ligi.

Nie tak dawno media informowały, że Wieczysta rozważa transfer Miłosza Kozaka. Dziennikarz zdementował jednak te informacje, sugerując, że do Ruchu nie wpłynęła żadna oferta za 28-latka. „Pojawiały się plotki, jakoby Miłosz Kozak miał trafić do Wieczystej Kraków – otóż nie. W ogóle nie było takiego tematu, przynajmniej na razie. Na ten moment Ruch nie ma żadnych ofert za Kozaka. A Wieczystej… podoba się myśl, by wzmocnić miał ją Bartosz Bereszyński. Ale calma” – napisał Piotr Tubacki.