Wieczysta poluje na nowego napastnika. Transfer zimą

16:33, 1. października 2025
Jakub Fudali
Wieczysta Kraków zimą będzie chciała pozyskać nowego napastnika. Według informacji serwisu "Transfery.info" jest nim Nicolas Andereggen z Ethnikosu Achna.

Wieczysta Kraków szuka nowego napastnika

Wieczysta Kraków jest na bardzo dobrej drodze, aby w tym sezonie zapewnić sobie kolejny awans i tym razem spełnić swoje największe marzenie, a więc grę w PKO Ekstraklasie. Po dotychczasowych dziesięciu meczach w rozgrywkach Betclic 1. ligi piłkarze spod Wawelu mają na swoim koncie 21 punktów i zajmują 2. miejsce w stawce. Przed nimi już w czwartkowy wieczór wielki mecz z Wisłą Kraków.

Niemniej już teraz władze klubu szukają wzmocnień na zimowe okienko transferowe, które – biorąc pod uwagę możliwości finansowe Wieczystej – znów zapowiada się niesamowicie. Według informacji przekazanych przez serwis „Transfery.info”, klub z Krakowa rozgląda się za nowym napastnikiem i chodzi konkretnie o Nicolasa Andereggena z cypryjskiego Ethnikosu Achna. Przedstawiciele klubu mieli oglądać go już na żywo i zimą ruszą po jego sprowadzenie.

Nicolas Andereggen to 26-letni Argentyńczyk, który w tym sezonie na swoim koncie ma cztery trafienia w pięciu meczach ligi cypryjskiej. Zanotował także jedną asystę. W przeszłości występował w lidze greckiej oraz rodzimej, argentyńskiej ekstraklasie. Na jego koncie są także powołania do młodzieżowych zespołów narodowych. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

