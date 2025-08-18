Wieczysta liczy na transferową bombę! Chce Polaka z ligi tureckiej

Wieczysta Kraków jest zainteresowana pozyskaniem Patryka Szysza. Skrzydłowy lub też napastnik ostatnio związany był z zespołem Basaksehiru, ale teraz najpewniej wróci do kraju, o czym donosi "Fakt".

Konrad Swierad/Alamy Live News Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta stara się pozyskać Patryka Szysza

Wieczysta Kraków bardzo dobrze weszła w nowy sezon w roli beniaminka Betclic 1. ligi. Piłkarze Przemysława Cecherza po pierwszych czterech rozegranych meczach na swoim koncie mają 10 punktów i tracą tylko dwa oczka do pierwszej Wisły Kraków. Zresztą to właśnie z Białą Gwiazdą odbędzie się przełożone spotkanie ostatniej serii gier zaplecza PKO Ekstraklasy.

Pomimo tych dobrych wyników, klub spod Wawelu nadal szuka wzmocnień. Wiadomo bowiem, że budżetu klubu Wojciecha Kwietnia jest praktycznie nieograniczony i może on sobie pozwolić na sprowadzenie piłkarzy, którzy są w zasięgu największych klubów w Polsce. Ostatnio pojawił się temat byłego gracza Chelsea, a teraz z kolei „Fakt” donosi, że Wieczysta stara się o pozyskanie Patryka Szysza. Skrzydłowy lub też napastnik jest wolnym zawodnikiem po tym, jak odszedł z tureckiego Basaksehiru.

Pobyt w Turcji byłego gracza Zagłębia Lubin nie był jednak zbyt udany, ale to w głównej mierze przez kontuzje. W sumie w tamtejszej lidze rozegrał 28 spotkań i zdobył trzy gole oraz zanotował cztery asysty. Na poziomie PKO Ekstraklasy ma 27-latek ma jednak 100 występów i 23 gole oraz osiem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia byłego młodzieżowego reprezentanta Polski na 400 tysięcy euro.

