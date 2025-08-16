Wieczysta ściąga głośne nazwisko! Kiedyś był nadzieją Chelsea

Wieczysta Kraków przygotowuje kolejny zaskakujący transfer. Mateusz Borek ujawnił, że do zespołu ma dołączyć Lucas Piazon, który niegdyś był piłkarzem Chelsea.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Chelsea płaciła za niego 7,5 mln euro. Zagra w pierwszej lidze?

Wieczysta Kraków po czterech kolejkach potwierdza, że słusznie była uważana przed sezonem za jednego z kandydatów do awansu do Ekstraklasy. Uzbierała dziesięć punktów i przed sobą ma jedynie Wisłę Kraków z kompletem oczek w dorobku. Choć gra zespołu Przemysława Cecherza pozostawia jeszcze wiele do życzenia, wyniki są godne podziwu. Beniaminek stawia przed sobą ambitne cele, co potwierdzają jego działania na rynku transferowym. Mateusz Borek ujawnia, że lada moment do Krakowa powinien przenieść się Lucas Piazon, niegdyś wielki talent i nadzieja Chelsea.

W 2012 roku Chelsea kupowała Brazylijczyka z rodzimego Sao Paulo za 7,5 mln euro. Na Stamford Bridge kariery jednak nie zrobił. W sumie wystąpił dla The Blues tylko raz, choć był z nimi związany przez dziewięć lat. Zaliczył w tym czasie szereg wypożyczeń, reprezentując między innymi Fulham, Malagę czy Eintracht Frankfurt.

Od lipca Piazon pozostaje bez klubu. Ostatnio występował w Avs Futebol – w minionym sezonie regularnie grał na poziomie portugalskiej ekstraklasy, notując w sumie 32 spotkania.

Boom! Sławomir Peszko przygotował bombę. Były piłkarz Chelsea, Brazylijczyk Lucas Piazon,blisko bycia piłkarzem @wieczysta — Mateusz Borek (@BorekMati) August 16, 2025

31-latek to oczywiście szalenie głośne nazwisko na poziomie pierwszej ligi, ale wiele zależy od jego nastawienia oraz zaangażowania. Na papierze to poważne wzmocnienie Wieczystej Kraków, która celuje w awans do Ekstraklasy.