Wieczysta Kraków w kryzysie. Jest decyzja ws. Moskala

11:34, 7. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Wieczysta Kraków miała walczyć o bezpośredni awans do Ekstraklasy, a nie ma jej nawet w strefie barażowej. TVP Sport informuje, że posada Kazimierza Moskala wciąż nie jest zagrożona.


Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Moskal może pracować dalej. Wieczysta nie chce go zwalniać

Wieczysta Kraków podczas zimowego okienka poważnie się wzmocniła, więc była obok Wisły Kraków głównym kandydatem do zajęcia miejsca w pierwszej dwójce tabeli i bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Wiosną dobrze wystartowała, ale wyniki z ostatnich tygodni już świadczą o poważnym kryzysie. Porażka z ŁKS-em Łódź z minionego weekendu była już trzecią w ciągu ostatnich czterech kolejek. Sytuacja wymyka się spod kontroli, bowiem drugi Śląsk Wrocław odskoczył jej na osiem punktów. Obecnie Wieczystej nie ma nawet w strefie barażowej.

Jej sytuacja może się jeszcze poprawić, jeśli wygra zaległy mecz z Polonią Bytom. Nie zmienia to faktu, że Wieczysta jest dużym rozczarowaniem, dlatego pojawiły się wątpliwości wobec przyszłości Kazimierza Moskala. TVP Sport informuje, że w klubie nie ma tematu jego zwolnienia. Trener wciąż cieszy się dużym zaufaniem Wojciecha Kwietnia i ma pozostać na swoim stanowisku przynajmniej do końca obecnego sezonu. Wieczysta wciąż jest w grze o awans i powinna zagrać przynajmniej w barażach.

Moskal pracuje z Wieczystą od listopada 2025 roku. Poprowadził ją w dziewięciu ligowych meczach, z czego wygrał cztery. Jest czwartym trenerem krakowskiej ekipy w tym sezonie – po Przemysławie Cecherzu, Gino Lettierim oraz Rafale Jędrszczyku. Władze klubu nie przewidują kolejnych zmian w sztabie szkoleniowym.

