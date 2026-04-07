Wieczysta Kraków w kryzysie. Jest decyzja ws. Moskala

Wieczysta Kraków miała walczyć o bezpośredni awans do Ekstraklasy, a nie ma jej nawet w strefie barażowej. TVP Sport informuje, że posada Kazimierza Moskala wciąż nie jest zagrożona.

Moskal może pracować dalej. Wieczysta nie chce go zwalniać

Wieczysta Kraków podczas zimowego okienka poważnie się wzmocniła, więc była obok Wisły Kraków głównym kandydatem do zajęcia miejsca w pierwszej dwójce tabeli i bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Wiosną dobrze wystartowała, ale wyniki z ostatnich tygodni już świadczą o poważnym kryzysie. Porażka z ŁKS-em Łódź z minionego weekendu była już trzecią w ciągu ostatnich czterech kolejek. Sytuacja wymyka się spod kontroli, bowiem drugi Śląsk Wrocław odskoczył jej na osiem punktów. Obecnie Wieczystej nie ma nawet w strefie barażowej.

Jej sytuacja może się jeszcze poprawić, jeśli wygra zaległy mecz z Polonią Bytom. Nie zmienia to faktu, że Wieczysta jest dużym rozczarowaniem, dlatego pojawiły się wątpliwości wobec przyszłości Kazimierza Moskala. TVP Sport informuje, że w klubie nie ma tematu jego zwolnienia. Trener wciąż cieszy się dużym zaufaniem Wojciecha Kwietnia i ma pozostać na swoim stanowisku przynajmniej do końca obecnego sezonu. Wieczysta wciąż jest w grze o awans i powinna zagrać przynajmniej w barażach.

Moskal pracuje z Wieczystą od listopada 2025 roku. Poprowadził ją w dziewięciu ligowych meczach, z czego wygrał cztery. Jest czwartym trenerem krakowskiej ekipy w tym sezonie – po Przemysławie Cecherzu, Gino Lettierim oraz Rafale Jędrszczyku. Władze klubu nie przewidują kolejnych zmian w sztabie szkoleniowym.